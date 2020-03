Nuovo appello del Commissario Tufariello: «Spezziamo il contagio»

Nuovo appello al rispetto delle misure contenitive per l'epidemia del Coronavirus da parte del commissario prefettizio Gaetano Tufariello.

«Cari Cittadini, mi rivolgo a Voi, come Commissario Straordinario del Comune di Andria, per questo accorato appello:

Restate a casa, siete ancora in tanti in giro per la città, senza alcuna ragione di particolare urgenza. Affollate ancora in troppi i supermercati, cercate di recarvi da soli a fare la spesa, uno per nucleo familiare. Il Comune ha attivato anche un Numero Verde, che vi ripeto 800283233, per l'assistenza domiciliare agli andriesi in quarantena e agli ultra 65enni non autosufficienti.

Se resterete a casa la catena di contagio si fermerà e l'emergenza cesserà e torneremo tutti ad affollare le nostre piazze, strade, centro storico.

Ricordate che ogni volta che uscite di casa, rischiate di mettere a repentaglio non solo la Vostra salute, ma anche quella dei Vostri cari, dei vostri amici, della vostra collettività.

Abbiate cura di voi e di noi, della nostra città, SPEZZIAMO IL CONTAGIO!»