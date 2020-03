Coronavirus, il M5S per strada contro coloro che violano il divieto di uscire. Il video

Dopo i tanti appelli sui social a restare a casa, i rappresentati locali del M5S, l'On. D'Ambrosio e la consigliera regionale Grazia Di Bari scendono per le strade per invitare la gente a rispettare i divieti imposti dal Governo per evitare i contagi.

Ad annunciare l'iniziativa è il parlamentare andriese pentastellato che già da ieri aveva chiesto sul proprio profilo Facebook di fare segnalazioni di luoghi dove solitamente ci sono assembramenti di persone: "mi potete cortesemente segnalare le zone di mattutino assembramento, riunioni, accumuli di nullafacenti, insomma le zone (vie o piazze) in cui si ritrovano tutti coloro che non sono rispettosi delle norme che devono essere seguite in questo momento difficile.

Non mi servono foto, non mi servono nomi, non mi serve alcun nome o cognome simil Santa Inquisizione. Non siamo giudici di nessuno, mi serve la sola indicazione della zona o via della nostra città per poter metter in moto un’iniziativa di supporto alle forze dell’ordine che presto vedrete.

Vi prego non scrivetemi privatamente perchè sono subissato di messaggi che non riesco a seguire totalmente. Certo del vostro immenso aiuto, vi ringrazio anticipatamente".