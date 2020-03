Nuova ordinanza del Governo: stop agli spostamenti in altri comuni

Uffici postali aperti solo di mattina

La Direzione di Poste Spa informa la cittadinanza, per il tramite dell'Ufficio Stampa del Comune, che gli uffici postali cittadini di via Bovio, via Aldo Moro, via Traetta angolo viale Alto Adige, via Padre Savarese e via Trani sono aperti solo la mattina, fino a nuova disposizione.