I 5 Stelle scrivono all'Aro2 Bt: garantire sicurezza agli operatori ecologici

L'on. Giuseppe D'ambrosio e la consigliera regionale Grazia Di Bari scrivono all'Aro2 Bt affinché si garantiscano gli opportuni dispositivi di sicurezza a tutto il personale che opera nel servizio della raccolta rifiuti in questo periodo di emergenza coronavirus:

«A differenza della stragrande maggioranza della popolazione che deve restare a casa in questo difficile momento, la categoria degli operatori della raccolta rifiuti, come la categoria di chi lavora nei beni di prima necessità, nelle nostre città giornalmente deve necessariamente stare per strada.

A seguito di notizie apprese dagli organi di informazione, tra il personale dell'appalto della Sangalli a Monza pare vi siano i primi casi di lavoratori positivi al Covid-19.

Se ciò dovesse accadere da noi - prosegue la missiva dei pentastellati -, dovendo mettere in quarantena anche i colleghi dell'eventuale positivo per contatti stretti, sarebbe pesante la ricaduta sul servizio.

Non sarebbe auspicabile affiancare alla diffusione del Covid-19 anche qualche altra emergenza sanitaria causata dalla difficoltà di raccolta dei rifiuti.

Per tutte queste considerazioni oggi ci siamo formalmente rivolti al Presidente dell’ARO2BT nonché Sindaco di Minervino Murge, a cui ovviamente non abbiamo chiesto certezze, che purtroppo nessuno può dare in questo periodo, ma un rigoroso ed urgente intervento presso le ditte che gestiscono i servizi, affinché subito e senza indugi sia fornito il massimo livello di protezione disponibile a tutti gli operatori (dispositivi di protezione, sanificazione luoghi comuni di lavoro, controllo temperatura, ecc.) al fine di ridurre al massimo possibile il rischio di contagio.

Le abbiamo chiesto di avvalersi di tutta la Sua autorità insita nell'incarico ricoperto, per non lasciare nulla di intentato al fine di rallentare la corsa di questa disastrosa pandemia, nei quattro comuni di Sua competenza.

Le abbiamo anche detto che restiamo a Sua completa disposizione, nell'ambito delle nostre competenze istituzionali, per qualsivoglia questione nella quale ci vorrà coinvolgere».