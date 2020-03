Coronavirus, anticipo pagamento seconda rata transazioni del Fondo di Rotazione

Il Commissario Straordinario ha dato indirizzo al Settore Finanziario del Comune di anticipare il pagamento della rata, con scadenza 30 giugno 2020, fissato nelle transazioni stipulate con i creditori utilizzando le somme dell'anticipo del Fondo di Rotazione accreditato a novembre scorso, e di provvedervi, compatibilmente con l'emergenza che gli uffici stanno fronteggiando, entro la fine di marzo.

Verrebbe così anticipato il pagamento della seconda rata che, per quasi tutti i creditori che hanno transatto, è prevista appunto per giugno 2020. I Il provvedimento è legato «alla emergenza epidemiologica in corso che - si legge nella deliberazione del Commissario n. 42 del 20 marzo, assunta con i poteri della Giunta - ha rallentato tutte le attività e ne ha bloccato una stragrande parte, imprimendo un ferale colpo all'intera economia ed alla situazione finanziaria dei creditori del comune di Andria».