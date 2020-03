Coronavirus, dal Governo in arrivo ad Andria 953.254,81euro

Dopo l'annuncio del Governo dell'istituzione del fondo per l'emergenza alimentare e dell'anticipo del fondo di solidarietà procederà al riparto delle risorse. A dare notizia dei fondi che interesseranno la Bat è l'On. del M5S Giuseppe D'Ambrosio: «Questi sono i fondi a disposizione dei Comuni della nostra Provincia per poter dare un supporto alle famiglie che si trovano in difficoltà per i beni essenziali.

Il provvedimento non fissa il valore del buono ma con 400 milioni di euro dovrebbe avvicinarsi a una media di 400 euro per famiglia bisognosa ma nel provvedimento si è evitato di indicare l’importo perché permette ai Comuni di agire con più flessibilità modulando le risorse disponibili per aiutare più famiglie possibili.

La prova per le amministrazioni locali non è semplice: i buoni spesa potranno essere acquistati direttamente, con una deroga al Codice degli appalti che permette di accelerare parecchio. Ma è inevitabile che per acquisto e individuazione delle famiglie da aiutare ci vorrà almeno qualche giorno.

Per evitare che domattina cittadini in difficoltà si presentino in Comune reclamando il buono spesa visto il momento delicato, è importante specificare che i soldi arriveranno ai Comuni martedì e quindi serve essere comprensivi con i nostri comuni».

In totale l'anticipo del fondo di solidarietà e il fondo per l'emergenza alimentare sarà così ripartito nella Bat: