Bollo auto, Di Bari: «Sospendere il pagamento per dare una mano a tutti i cittadini»

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle presenterà un Ordine del Giorno nella prossima seduta del consiglio regionale per chiedere il rinvio del pagamento dei bolli auto in scadenza in questi mesi, a causa dell'emergenza Coronavirus, in linea con quanto già fatto da altre Regioni.

«Dieci Regioni – spiega Grazia Di Bari - hanno già disposto la proroga della scadenza del pagamento del bollo senza alcuna mora. Avevamo già sollecitato l’assessore Piemontese ad avviare una interlocuzione con il Ministero dell’Economia per concordare le modalità per sospendere temporaneamente questo pagamento senza gravare sul bilancio regionale, ma non abbiamo avuto alcuna risposta in merito. Auspichiamo che presto venga convocato il consiglio regionale, dal momento che nelle commissioni voteremo proposte di legge che poi dovranno passare dall’aula.

Sospendere il pagamento del bollo sarebbe segnale importante per tutti quei professionisti che normalmente usano l’auto per lavoro, ma oggi per l’emergenza non possono lavorare, e in generale per dare una mano a tutti i cittadini.

Inoltre, al momento, gli sportelli Aci sono chiusi e sarebbe anche utile evitare di creare file presso gli uffici postali, anche perchè non tutti sanno come pagare online e rischiano di andare incontro a sanzioni. Multe che sarebbero una ulteriore mazzata per i cittadini».