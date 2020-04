Buoni alimentari, Obiettivo Andria: «Ma quali sono i criteri?»

Ancora richieste di chiarimento a proposito dei criteri per la scelta dei soggetti assegnatari dei cosiddetti buoni alimentari da parte del Comune di Andria. Sull’argomento infatti ha diffuso una nota Francesco Pollice, esponente del movimento politico Obiettivo Andria.

«Il Comune di Andria, a parte la pubblicazione di un modulo di difficile compilazione, non ha ancora comunicato quali siano i criteri di assegnazione di tali fondi.

A ciò si aggiungano le discutibili modalità di consegna dei moduli compilati che provocano, inevitabilmente, lunghe code e ed assembramenti in prossimità degli uffici comunali. Insistiamo dunque affinché il Comune aiuti in maniera trasparente e celere i nostri concittadini più indigenti, già fortemente penalizzati dalla situazione contingente.

In tal senso, chiediamo che l'Amministrazione Commissariale, nel pieno delle proprie prerogative, innanzitutto chiarisca, tramite i propri mezzi di comunicazione, le modalità di erogazione dei benefici economici dovuti per l'Emergenza Alimentare Covid-19 e contestualmente che preveda modalità di consegna e spedizione dei moduli che evitino la presenza fisica dei cittadini all'interno degli uffici con gravi rischi per gli stessi e per i dipendenti comunali.

Si faccia immediata chiarezza, perché il caos, creato dalla disorganizzazione e dalla disinformazione, può arrecare danni ancor più gravi per i cittadini andriesi».