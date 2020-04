"Senso Civico" plaude alla nuova direttiva regionale per la stabilizzazione del personale SSR

Stabilizzazione personale SSR entro il 31 dicembre 2020. Il Gruppo di Senso Civico, un nuovo Ulivo per la Puglia, plaude alla nuova direttiva regionale per la stabilizzazione del personale SSR.

«Una scelta di valore - commenta il consigliere regionale Sabino Zinni - che applica il diritto alla stabilizzazione entro il 31/12/2020 a tutti coloro che hanno maturato (negli ultimi otto anni) almeno tre anni di servizio anche non continuativi.

In linea con le direttiva del Governo consideriamo il lavoro stabile una priorità per la nostra regione, specie in questo difficile momento.

Siamo consapevoli e pienamente convinti che introdurre una maggior stabilità nel nostro sistema sanitario sia un valore importante.

Vogliamo e dobbiamo affrontare l’emergenza in corso difendendo il nostro personale sanitario, in prima linea in queste intense settimane. Sosteniamo per questo con convinzione gli sforzi messi in campo dal Presidente Michele Emiliano».