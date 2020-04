Coronavirus, il M5S consegna Dpi acquistati con i 160mila euro delle restituzioni

«Finalmente, ci siamo. Con Antonella Laricchia abbiamo completato la nostra donazione. Credetemi, non è stato facile. I nostri 160mila euro di restituzioni sono stati investiti in mascherine FFP2, tute, occhialini e gel igienizzanti.

Per la BAT abbiamo donato una prima tranche di questi dispositivi alle guardie mediche. La seconda tranche andrà al 118 di Canosa e al dipartimento di prevenzione per il personale che fa i tamponi per tutta la Bat. Stiamo attendendo le risposte delle autorità sanitarie per decidere a chi destinare altri dispositivi. Coraggio, non molliamo».