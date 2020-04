Covid-19, Marmo: «È vero che Emiliano non può imporre la quarantena a chi viene da altre Regioni?»

«È vero che c’è il decreto del governo che limita la libera circolazione e vieta gli spostamenti extra urbani, ma è pur vero che ci sono casi in cui questi sono consentiti e il mancato rinnovo dell’ordinanza regionale che impone la quarantena a chi entra in Puglia può significare esporre a rischio di contagio i nostri cittadini. Apprendiamo oggi della presunta impossibilità del presidente Emiliano di prorogare l’obbligo di isolamento per chi arriva nel nostro territorio, circostanza che sta preoccupando non poco i sindaci. Giustamente, aggiungeremmo. L’avvocatura regionale si è espressa, ma non ci sono chiare le ragioni: come è possibile che il presidente non possa imporre la quarantena a chi viene da altre Regioni?.

Per questo, chiediamo lumi al presidente Emiliano: vogliamo sapere se sia vero che non può emanare un’altra ordinanza a riguardo e, nel caso, vogliamo conoscerne le motivazioni. Perché riteniamo che l’obbligo di comunicazione alla Regione e di quarantena permanga, in quanto l’ordinanza del presidente è strettamente legata e discendente dalle disposizioni nazionali e quindi continua a vivere con esse.

Diversamente, non sarebbe coerente con la politica di contenimento e contrasto al Covid-19 attuata dal governo nazionale. Sarebbe anche pericoloso, come è ovvio, e non è superfluo ricordare quanto la Puglia abbia già patito in termini di contagio per i ritorni incontrollati di coloro che lavorano o studiano al Nord.

Emiliano chiarisca ufficialmente a tutti i sindaci, perché non è possibile che il chiarimento avvenga via telefono solo con chi lo dovesse chiamare. Ecco, chiarisca “urbi et orbi”».