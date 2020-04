Arresto latitante andriese, il plauso alle forze dell'ordine

Dopo la notizia dell'arresto del latitante andriese in provincia di Lecce diversi sono i ringraziamenti alle forze dell'ordine per l'operazione svolta.

Il consigliere regionale di Forza Italia, Nino Marmo, con propria nota ha dichiarato che: «La straordinarietà del momento storico che stiamo vivendo non può far passare sotto silenzio il lavoro ordinario di chi opera quotidianamente per la tutela dell’ordine pubblico: ringrazio le forze dell’ordine, in particolare l’arma dei Carabinieri, per aver assicurato alla giustizia un ricercato di origini andriesi, latitante dal 2018, che aveva trovato rifugio negli ultimi mesi in una località marittima in provincia di Lecce. Il lavoro delle forze dell’ordine continua, nonostante le difficoltà e nonostante il Coronavirus ed è doveroso rivolgere un “grazie” sincero e sentito a chi lavora orientando tutte le sue giornate al valore della legalità e della sicurezza pubblica».

Anche il consigliere regionale di Senso Civico, Sabino Zinni, è intervenuto sui social: «Forse così sarà più chiaro che andarsene in giro di notte a far esplodere bancomat, minacciare persone, e causare sparatorie, non è una cosa che resta impunita. Grazie alle forze dell’ordine per aver portato a termine questa complessa operazione, nonostante il momento di massima allerta per il contenimento dell’epidemia. Lo stato di diritto, malgrado il momento eccezionale, non è sospeso, e chi delinque, per fortuna, continua a finire in galera».