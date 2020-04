Coronavirus, Laura Di Pilato: «Ridurre la Tari alle attività commerciali chiuse in queste settimane»

In attesa di quelle che saranno le decisioni governative sulla ripartenza si pensa già a quali soluzioni potrebbero essere adottate a livello locale per sostenere il tessuto commerciale cittadini. Ad avanzare una proposta in tal senso è la candidata sindaca avv. Laura Di Pilato: «il momento che stiamo vivendo richieda la massima collaborazione tra cittadini, istituzioni, associazioni e movimenti politici, seppur con storie e visioni differenti. Questa piccola premessa è doverosa per introdurre quanto segue.

La pandemia in atto ha costretto a casa numerosi titolari di partite Iva, artigiani, piccole e grandi botteghe, penso soprattutto ai negozianti che da circa due mesi ormai non lavorano e non producono rifiuti, ragion per cui interpretando il pensiero comune di numerosi lavoratori invito la gestione commissariale a sospendere il tributo della Tari ovvero ridurlo in maniera proporzionata rispetto alle settimane in cui le attività, non essendo state operative, non hanno prodotto nessun rifiuto.

Mi sembra una decisione ragionevole e in linea anche con le disposizioni commissariali che hanno portato alla sospensione della sosta a pagamento.

Capisco che la situazione effettiva della città, in considerazione anche delle esigenze di bilancio dettate dal pre dissesto in atto, renda complessa la gestione amministrativa andriese che conta oltre 100mila abitanti, ma devo riconoscere che altrettante numerose attività commerciali si trovano in evidente affanno e con tale provvedimento, che andrebbe a ridurre il gettito della Tari, potremmo garantire loro una piccola boccata di ossigeno» ha concluso la candidata.