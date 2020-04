Il politico vero è colui che arriva con l’intelligenza prima che si materializzino i fatti

Ci sono due elementi che offuscano la vicenda politica contemporanea sferzata dal coronavirus: il governo che non capisce che in questa situazione di emergenza deve coinvolgere direttamente l’opposizione anche per toglierle di mano l’arma polemica, e l’opposizione che si trova in questo momento senza vera leadership, essendosi appannata quella di Salvini, non essendo ancora matura quella di Meloni e avendoci rinunciato Berlusconi..

Quando si va in "guerra" l’immagine è fondamentale: non è sufficiente essere forti (e non è il caso nostro), è importante anche apparire forti. E proprio ieri abbiamo visto che in Europa la nostra voce è udita solo per cortesia verso il cireneo che porta la croce e tuttavia non è ascoltata perché gli altri Stati non hanno capito a nome di chi il cireneo parla: la sua maggioranza non ha una idea comune e quindi non è in grado di dare garanzie, mentre l’opposizione non è affidabile essendo alla ricerca continua della rissa. Di questo è consapevole lo stesso governo che ha appaltato le decisioni a una pletora (circa 500) di personaggi più o meno famosi, dei quali l‘unica luce che si intravede è l’appartenenza a questa o all’altra consorteria piuttosto che fare riferimento a una esperienza consolidata. Tutto questo genera confusione alla quale danno una mano i nostri media rincorrendo ora l’uno ora l’altro per far loro esprimere un parere che da più di torre di babele che luce del sole. E se tutti questi parlano e il parlamento tace è una sconfitta netta per la politica. In realtà nella maggioranza c’è un partito che per storia ed esperienza avrebbe potuto dettare la linea e invece appare stranamente silente, salvo qualche ovvietà in televisione, e un altro che ha abdicato al suo ruolo maggioritario dando di se una immagine non esaltante, arroccato nella difesa delle posizioni acquisite, anzi cercando di fortificarle (la rissa per le nomine in un momento drammatico ne è la testimonianza). La cosa strana è che nessuno degli esponenti locali di quei partiti riesce a dare testimonianza al malessere che serpeggia nella popolazione. E’ meglio stare all’ombra e non esporsi?

In questi passaggi critici della storia è interesse della maggioranza coinvolgere in una vera cabina di regia anche la minoranza. Sia per mostrare fuori che l’Italia ha una classe dirigente compatta, sia per togliere alla minoranza spazi per la polemica. Ma il coinvolgimento nelle decisioni deve essere pieno, non limitarsi a una semplice consultazione che lascia il tempo che trova. Avvenne così durante il sequestro Moro: anche in quella occasione si commisero degli errori, ma nessuno potè polemizzare perché le decisioni erano state adottate insieme. Lo ha capito Berlusconi in questa circostanza offrendo concretamente la sua disponibilità a collaborare e soprattutto i buoni servigi che poteva realizzare all’interno del PPE. Ma pure lui è stato tenuto rigorosamente fuori dalla porta, in nome della farisaica teoria che in politica ci sono i buoni e i cattivi e che alcuni si ritengono per legge i buoni e gli altri sono tutti cattivi. Tutti i grandi leaders della Storia sono stati contemporaneamente buoni e cattivi: Cesare, Federico II e Napoleone pe fare degli esempi.

Spingendo la minoranza alla opposizione si è indebolita anche l’autorevolezza del governo per un verso e, per altro verso, si è costretto la minoranza nel recinto della polemica senza avere il dovere di produrre una qualche idea. Si, perché questo è accaduto: impegnati a polemizzare è stata trascurata la possibilità che anche la minoranza potesse produrre non proposte occasionali, che non sono mancate, ma una idea progettuale di riconsiderazione della società.

E qui è emerso con chiarezza un difetto costituzionale della minoranza: ha un capitano ma non un generale. Io non ho fatto il militare, ma a naso ho capito che il capitano va bene per guidare un’azione di sfondamento e vincere una battaglia, ma per vincere la guerra occorre un generale che abbia una visione di insieme e sia capace portare a unità tutto l’esercito, cosa che non si vede all’orizzonte. Se posso fare un esempio pe coloro che hanno una certa età. La dc di Bari aveva due galli (mi si perdoni l’espressione): Moro e Lattanzio. Lattanzio era un bravo capitano e qualche battaglia la vinceva, Moro era un generale che, pur essendo minoranza, vinceva le guerre.

Da quando ha lasciato il governo il capitano sembra attorcigliato in se stesso senza partorire una idea nuova che sia una. Sintomatica la polemica di questi giorni: Feltri attacca il sud in maniera sguaiata. Bene, è un suo diritto, oltretutto è un tipo refrattario ad essere organico a qualcosa o a qualcuno. Tuttavia è un giornalista di area, se così possiamo dire. Al capitano non è venuto in mente che, lui che mastica parecchio di religione, gli toccava alzare la voce per scomunicarlo, o almeno per dire che quello non era il suo pensiero? Essendo egli da buon capitano riuscito a convincere molti meridionali ad arruolarsi nelle sue truppe non gli toccava esprimere il suo dissenso da quella presa di posizione e dichiarare che per lui il meridione aveva la stessa importanza delle altre parti d’Italia? Non averlo fatto è stato una grave offesa alla classe dirigente meridionale che aveva creduto nella conversione del capitano illuminato sulla novella via di Damasco circa la capacità e il destino del sud. Un sud che nella intuizione di Moro (ecco la tempra del generale) aveva nel mediterraneo la sua vocazione di sviluppo, trascinando in questa operazione l’intero stivale. Moro sapeva che concorrere contro il nord Europa ci avrebbe visto marginali se non fossimo stati capaci di portarci insieme tutti gli stati del bacino mediterraneo. Ma per quale ragione fu creato l’italsider a Taranto se non per guidare la industrializzazione del nord Africa e del sud Europa? Quando poi si è scelto di portare il nostro acciaio in Europa lo abbiamo venduto sottocosto perché non concorrenziale. È qui la crisi di quell’acciaieria. Ecco la visione che manca a coloro che aspettano le crisi (abbiamo dimenticato la Libia) per farsi vedere per qualche ripesa televisiva.

Un’ultima osservazione: in questa polemica scatenata da Feltri (attutita solo dalla contemporanea presenza del coronavirus) di tutta la classe dirigente meridionale che ha steso il tappeto rosso sotto i piedi del capitano, nessuno ha sentito il bisogno di esprimere una indignata protesta o argomentare un ragionamento per far capire al capitano che tocca a lui chiarire che destino intende attribuire al sud. Quando si propone che la quota parte di investimenti destinati al sud si intende trasferirli al nord (data la sacrosanta emergenza) e nessuno avverte l’esigenza di elevare vibrata la protesta, allora vuol dire che certe scelte di campo rispondevano alla logica di ricerca di spazio vitale e non a scelte di carattere politico. In politica prima o poi tutto si acclara e tutto si paga.

Il politico vero è colui che arriva con l’intelligenza prima che si materializzino i fatti. Non mi ricordo chi l’ha detto ma da qualche parte l’ho letto.