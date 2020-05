Manutenzione via Fornaci, Vurchio scrive al Commissario straordinario

«Parlare di riqualificazione urbana non vuol dire interessarsi solo a ciò che è costruito ma anche agli spazi pubblici già disponibili, come le piazze, parchi urbani ed aree destinate al parcheggio. La segreteria cittadina ha, da tempo, rivolto l’attenzione ad un’area degradata di Via Fornaci, dove sorge la sede della Direzione Generale della ASL»: così ritorna sulla problematica della manutenzione cittadina Giovanni Vurchio, segretario cittadino del PD.

«In effetti, trattasi di una zona ad alta frequenza di auto, e bisognosa di un intervento urgente da parte del nostro Commissario prefettizio in modo che possa provvedere, con l’intervento del personale della Soc. AndriaMultiservice, a bitumare le aree ancora in sterrato e adibite a parcheggio, a bonificare i pluviali, che raccolgono l’acqua e la riversano nell’attigua lama, le cui caditoie sono pericolosamente aperte, con il rischio che qualche bambino possa finire, inavvertitamente dentro. É necessario, quindi, che tale area torni ad essere pulita ed ordinata e meno pericolosa per gli stessi abitanti del quartiere, oltre che per i frequentatori della ASL. Sarà nostra intenzione informare la cittadinanza dello svolgimento delle operazioni», conclude Giovanni Vurchio.