Centro storico, il dott. Di Gioia: «Indecente proporre la riduzione della zona a traffico limitato»

Sulle proposte avanzate dal consigliere regionale Nino Marmo ed elaborate in un incontro con il “comitato esercenti centro storico” è intervenuto il dott. Antonio di Gioia: «partendo dalla crisi degli esercenti commerciali, conseguente all’epidemia da coronavirus, a tutti nota, si forniscono alcune indicazioni per venire incontro alle esigenze di ripresa economica di questa categoria lavorativa (Bar, ristoranti, negozi).

Mi esimo dal fare considerazioni in merito alle proposte di agevolazioni di natura fiscale - esattoriale, sulle quali sono state fatte valutazioni, in gran parte condivisibili, da cittadinicon specifiche competenze ( A. Griner), sia pure di parte politica avversa.

La proposta più “ indecente”, almeno per lo scrivente che si è sempre interessato di Centro Storico e Storia della Città di Andria, è quella di una “riprogrammazione della ZTL ( zona a traffico limitato) rendendola operativa solo nel periodo maggio/ottobre e 1 dicembre – 10 gennaio”.

Abbiamo già detto, in altra occasione, che Andria dal punto di vista della valorizzazione del suo patrimonio storico artistico e della vivibilità urbana, è arretrata di almeno un trentennio rispetto alle altre città pugliesi. Dopo aver adottato la ZTL da pochi anni, se ne chiede già una riprogrammazione in senso gravemente riduttivo e asservita alle incontrollate “voglie” degli esercenti di attività di commerciali.

Con la scusa poi del Covid -19, si richiede la sospensione in deroga del regolamento Dehors, da sempre tanto agognata dai ristoratori, prevedendo l’ampliamento dell’occupazione degli spazi esterni per consentire il distanziamento tra i clienti.

Queste proposte, messe insieme ed ammesso che siano fattibili dal punto di vista amministrativo, determinerebbero un netto peggioramento ed arretramento delle condizioni di vita civile, sociale e del decoro urbano: riduzione della ZTL, ampliamento dell’occupazione spazio pubblico, assenza di regole per i Dehors, sono un invito alla baldoria ed allo svilimento del decoro cittadino, sia durante i periodi di attivazione della ZTL, che durante la sua sospensione, dove il centro storico tornerebbe ad essere invaso dalle autovetture, senza regole.

Si tratta di proposte senza capo, né coda, espresse da un comitato esercenti centro storico, purtroppo fatte proprie dall’amico Nino con una certa disinvoltura, alla quale forse i “politici” sono abituati.

Andria non ha bisogno di queste proposte, ma di regole da osservare. La tendenza attuale è di allargare le aree urbane ZTL e non di ridurle, non solo e non tanto per la tutela dell’edilizia storica, ma perché esse costituiscono il luogo privilegiato per mettere in pratica lo spostamento pedonale, ciclabile e di ogni altra forma di trasporto urbano alternativa alle autovetture, per le quali il governo sta perseguendo una politica di incentivi. È in gioco anche la salubrità delle nostre città e la qualità di vita dei cittadini».