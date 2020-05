Fase 2, M5S: «A parità di Tosap si conceda più spazio per garantire rispetto norme anti contagio»

Si continua a parlare di dehors ed occupazione di suolo pubblico. Questa volta a intervenire è l’On. Giuseppe D’Ambrosio del M5S che con un video sui social ha avanzato la proposta del proprio gruppo non appena la situazione delle riaperture sarà più chiara con l’adozione dei protocolli del caso: «è tempo di proposte, nell'ambito delle cose ancora possibili in una città disastrata economicamente. Se il comune di Andria non ha soldi, visti i tanti debiti, ha però spazio esterno da poter dare, in aggiunta a quello già previsto, gratuitamente agli operatori commerciali che ne hanno bisogno. Questi ultimi certamente sapranno convertire questo ulteriore spazio in incassi, dando la massima sicurezza alla clientela.

Del resto è il consumatore a produrre incassi, ed un consumatore diventa tale solo se si sente sicuro nel posto in cui va. Quindi avanti tutti insieme, a far tornare la fiducia in tanti consumatori».

Poi la proposta: «dato che non possiamo prevedere sgravi Tosap per gli operatori commerciali in quanto la tassa è prevista dal piano di riequilibrio finanziario, chiediamo al Commissario straordinario di concedere, allo stesso prezzo, la metratura necessaria per garantire il rispetto delle norme anti contagio. Una proposta che sarà sottoposta a Tufariello non appena saranno adottati i protocolli e che vedrà il diversificarsi della stessa in base alle zone in cui dovrà essere applicata».