Si è svolta ieri sera, ad Andria, "La notte bianca dei balconi", l'iniziativa lanciata dal movimento "Andria Bene in Comune" per sostenere la ristorazione andriese, che ha visto una larga partecipazione da parte dei cittadini. Un successo del resto annunciato, visti i riscontri da subito positivi che ci sono stati in merito all'evento, sia in termini di contatti social, di adesioni dei ristoratori, di approvazione da parte delle varie associazioni di categoria. Basta farsi un giro sul gruppo Facebook dedicato, per ritrovarsi di fronte a tantissime foto caricate durante la serata, post entusiasti e un clima di generale ritrovata serenità. Anche se solo per una sera.

«Grazie a tutti per aver partecipato» hanno commentato questa mattina gli organizzatori di Andria Bene in Comune. «Abbiamo dimostrato con i fatti che la nostra comunità è in grado di reagire di fronte alle difficoltà e che è possibile affrontare i momenti negativi in maniera collettiva e concreta. Dopo anni di cattive notizie per la nostra Città, da oggi Andria è diventata un modello per tutta Italia».

«Voglio permettermi innanzitutto di ringraziare pubblicamente gli organizzatori di questo evento - ha commentato uno dei ristoratori aderenti all'iniziativa - per aver avuto un'ottima idea e per averla saputa sviluppare con semplicità e chiarezza regalando ai cittadini andriesi un motivo in più per godersi una cena sul balcone di casa ed a noi ristoratori una serata con ritmi lavorativi che si avvicinassero a quelli dei tempi pre-Covid. Che questa esperienza sia da sprono per tutti, per poter dare sempre il massimo ai nostri clienti, per poter capire che da soli non andiamo da nessuna parte, ma come "comunità" possiamo fare la differenza».

«Quelli trascorsi sono stati dei mesi difficili per tutti - si legge in un altro post - per il nostro mondo fatto di chiacchiere e brindisi dietro un bancone è stata dura. Quella di ieri sera è stata una serata speciale. Guardando le vostre foto de la notte bianca dei balconi sembra quasi di essere tornati alla normalità. Con il nostro servizio a domicilio abbiamo cercato di rendervi felici e spensierati per una sera. Speriamo di esserci riusciti».

Infine, il consigliere regionale Sabino Zinni, fra i promotori dell'iniziativa, ha commentato: «è sempre emozionante vedere un’idea dal momento in cui viene proposta, timidamente, durante un incontro, al momento in cui diventa realtà e funziona. Devo ringraziare gli amici di Andria Bene in Comune per averci lavorato con tanto rigore, i ristoratori per averci dato fiducia e gli andriesi per aver partecipato con tanto entusiasmo. Per una sera siamo riusciti a scrollarci di dosso i timori accumulati negli ultimi mesi, a riscoprirci una comunità coesa e a dimostrare, ancora una volta, che nei momenti difficili gli andriesi ci sono sempre».

Adesso c'è tempo fino a domani alle 13:00 per andare sul gruppo "La notte bianca dei balconi" e votare l'allestimento dei balconi più bello con un like. Il primo classificato vincerà un premio simbolico, nella consapevolezza che il premio più bello se l'è già aggiudicato l'intera comunità andriese, dando vita a questa bella esperienza di sostegno e condivisione.