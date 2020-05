Mercati settimanali, Vurchio: «Far ripartire insieme le attività per evitare disparità e perdite»

Sulla ripartenza dei mercati settimanali relativamente alla parte non alimentare è intervenuto il segretario cittdadino del Partito Democratic, Giovanni Vurchio, che ha diachiarato che: «a mio avviso, il Governo dovrà agire su due fronti, tutelare la salute, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, e consentire un forte rilancio economico, più o meno uniforme.

Ciò significa mettere in condizione tutte le categorie commerciali ed artigianali di ripartire allo stesso momento. Non è corretto, ad esempio, che i commercianti all’ingrosso risultino già operativi da una settimana, mentre i commercianti ambulanti sono ancora fermi ai box, nonostante la delibera 235 della regione Puglia. Non è possibile assistere a decisioni differenti da parte dei sindaci (almeno dei comuni della Regione Puglia dove i contagi si sono quasi azzerati) perché si rischia di rendere vana la delibera regionale ed antieconomica la ripresa dell’attività del settore.

Il commercio ambulante ha bisogno di ripartire il prima possibile per far fronte alle necessità di cassa. Un operatore ambulante non può acquistare la merce per servire un solo mercato settimanale.

Questi slittamenti a causa della non uniformità delle decisioni dei sindaci, creeranno un danno irreparabile e rappresentano una condanna a morte per l’intero settore.

Il mio impegno personale – ha concluso Vurchio - in collaborazione con tutti i segretari comunali e la segreteria provinciale del Partito Democratico, sarà rivolto alla Regione Puglia affinché si renda protagonista, per la propria area ed in sintonia con le altre Regioni, nel definire una prossima, e certa, riapertura dei mercati settimanali».