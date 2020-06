Tufariello, Multiservice: «Taglio di budget deciso nel Piano di Riequilibrio approvato nel 2018»

Il commissario straordinario, dott. Gaetano Tufariello, interviene nuovamente sulla questione Multiservice per esplicitare alcuni concetti già espressi nel suo precedente intervento del 4 giungo segnalando come «La nota stampa ha voluto sottolineare che la discontinuità gestionale, introdotta nell'Andria Multiservice, è stata volta a cogliere tutte quelle occasioni di migliore e più efficiente allocazione della spesa gestionale e per migliorare la funzionalità dell'azienda partecipata dal Comune. In questo percorso, però, sono emerse irregolarità della spesa del personale che devono essere sanate. Ma da qui ad immaginare ipotesi di reato ne corre e comunque non è attribuibile alla Gestione Commissariale che nulla ha detto al riguardo, né poteva.

Nella ordinaria relazione tra azionista e società partecipata la verifica e i controlli costituiscono l'azione ordinaria e l'azionista Comune di Andria sta perseguendo l'obiettivo di migliorare, e spazi di manovra ve ne sono, l'esperienza della Multiservizi, pur tra comprensibili resistenze ambientali e culturali.

Né questa Gestione Straordinaria ha tagliato i fondi alla Multiservice per quasi un milione di euro, perché il taglio era previsto nel Piano di Riequilibrio approvato, a novembre 2018, dal Consiglio Comunale dell'epoca, ed inserito nel bilancio di Previsione 2019, attuando così quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale precedente.

Nel Piano di Riequilibrio - conclude Tufariello - era prevista quindi la riduzione dei contratti di servizio tra Comune e Multiservice con corrispondente riduzione dei costi del personale. Quando la Gestione Straordinaria ha fatto rilevare la non avvenuta riduzione dei costi del personale, nonostante fossero stati ridotti i contratti di servizio, sono scattati i controlli».