Nasce il gruppo di azione politica "Scossa Civica"

Ad inizio del 2020, alcuni cittadini hanno sentito l'esigenza di immaginare un futuro e un presente diversi per la nostra comunità cittadina. Nasce così Scossa Civica: un gruppo di azione politica, promosso da persone animate da un profondo bisogno di rendere concreti temi etici, morali come il recupero di legalità, di appartenenza e rispetto per Andria, espressione della società civile e impegnate da anni in attività volte alla valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali e produttive della nostra città. I firmatari del gruppo sono: Gianni Selano, Rossella Miracapillo, Sabino Calvano, Maria Teresa Pellegrino, Ambrogio Lamesta, Michele Miracapillo e Maria Chiara Pomarico.



Perché Scossa Civica: «per l’energia che il nome richiama e risveglia, condizione necessaria per far ripartire la nostra città attraverso la connessione tra cittadini che condividono idee e progetti utili alla comunità; per costruire relazioni, reti solidali, positività, senso civico ed opportunità, in una città disorientata e vittima, oltre che dagli effetti di una drammatica situazione finanziaria del Comune, da perdita di identità, da mancanza di prospettive di sviluppo e di lavoro, da un gravoso senso di rassegnazione; per stringere un “patto di rinascita della città” a cui pervenire attraverso l’ascolto, il confronto e il coinvolgimento di tutte le forze istituzionali, sociali e produttive della città, facendo leva sul senso di orgoglio e di appartenenza della nostra comunità, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini; per realizzare una nuova politica, attraverso il coinvolgimento e la cooperazione tra le persone, sostenuta da un approccio ecologico e attento ai processi innovativi che riguardano il lavoro, la qualità della vita e la cultura; per rendere il palazzo trasparente e permettere ad ogni cittadino di conoscere percorsi e finalità dell'azione amministrativa; per ridare la fiducia ai tanti che, sebbene pieni di volontà e belle idee, si sono sentiti sconfitti e rassegnati all’idea che le sorti di questa Città fossero inesorabili.

Scossa Civica ha l’ambizione di partecipare alla prossima competizione elettorale in modo attivo anche sostenendo chi abbia intenzione di realizzare i punti programmatici che si ritengono indifferibili e urgenti per un concreto rilancio della nostra città.

Scossa Civica in questa prospettiva sta elaborando un documento programmatico da offrire alle forze politiche e ai cittadini, per avviare un confronto generativo ed efficace. Questa lettera aperta è un invito rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare, con la loro competenza, esperienza e creatività, a scrivere una nuova storia di emancipazione civile e culturale e restituire ad Andria la prospettiva di un futuro migliore».

Per contatti: scossacivica@tiscali.it