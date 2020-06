"Andria Bene in Comune" diventa una lista civica e si candida alle prossime amministrative

«Se sai benissimo dov'è Piazza Catuma e non conosci Piazza Vittorio Emanuele. Se la domenica non è domenica senza la brasciola. Se dici "ciò d coip" quando sei incredulo. Se dici Corso Càvour e mai Corso Cavour. Se sai che a San Riccardo piove sempre, e ogni anno pensi "anche quest'anno ha piovuto". Se almeno una volta nella vita hai invitato qualcuno ad "andare scalzo alla Madonna d'Andria". E se almeno una volta nella vita sei andato di notte a "portare la Madonna fuori". Se sai la differenza fra stracciatella, burrata e burratina. Se l'olio deve pizzicare in gola altrimenti non è buono. Se ti arrabbi quando senti dire che Lino Banfi è nato a Canosa. Se quando porti gente al Castel del Monte fai sempre notare che c'è un'unica trifora, ed è rivolta verso Andria.

Se fai tutte queste cose è perché sei Andriese ed anche a te, come a noi, fa male vedere la nostra Città come è ridotta oggi. Un dolore inaccettabile.

In quanto andriesi è nostro dovere assumere un impegno concreto nei confronti della nostra Città.

Per questo noi di Andria Bene in Comune abbiamo deciso di presentare una lista civica alle prossime elezioni comunali.

La nostra Andria ci ha resi quello che siamo, nel bene e nel male, ed oggi ha bisogno delle nostre energie per ritirarsi su, per recuperare la dignità che le spetta. Non possiamo lavarcene le mani, e non puoi farlo neanche tu. Contattaci. Unisciti a noi. Ricostruiamo questa città».