Amministrative 2020, veti e contro veti della politica andriese

Più il tempo delle amministrative si avvicina e più sembra che la politica locale non riesca a trovare la quadra per dare almeno la parvenza di essere in campagna elettorale.

Nel centrodestra continua il gioco dei veti reciproci. Acclarato quello dell’ex Sindaco nei confronti del consigliere regionale Nino Marmo che potrebbe tentare la ricucitura solo se quest’ultimo dovesse fare più di un passo indietro, l’altro veto riguarda la candidatura dell’altra metà del cielo del centrodestra, cioè l’area di riferimento di Nicola Giorgino. Infatti, dopo l’ennesimo incontro mentre l’ex primo cittadino vorrebbe come candidata Magda Merafina, più volte assessora durante il suo mandato, Pierpaolo Matera rivendica la propria candidatura per lo scranno di Palazzo di Città quale premio per aver ricoperto la carica di vice sindaco e assessore, pena il proprio totale disimpegno per la campagna elettorale delle prossime settimane.

In casa del centrosinistra, invece, sembrerebbe confermata la candidatura di Giovanna Bruno, che dovrebbe essere ufficializzata a giorni con la presenza del Ministro Boccia, sostenuta dal Pd e da qualche lista civica.

Le uniche due candidature “certe” per il momento sono quella di Michele Coratella sostenuto dalla liste M5S e molto probabilemente da una civica e Laura Di Pilato sostenuta da una coalizione civica.

Per le regionali ci dovrebbero essere diverse candidature dalla città federiciana, Luigi De Mucci o Luigi Del Giudice per Forza Italia, Nicola Giorgino per la Lega, Grazia Di Bari per il M5S e Sabino Zinni che starebbe lavorando per correre nelle fila del Pd invece della lista Senso Civico.

Tutto ancora da definire quindi. L’unica certezza è che il “Dl elezioni” è stato convertito in legge e che quindi ci sarà election day di domenica e lunedì e si voterà per comunali, regionali e referendum.