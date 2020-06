Ufficiale, sarà Raffaele Fitto il candidato presidente in Puglia per il centrodestra

Con un comunicato unitario le forze politiche del centrodestra ufficializzano la candidatura unitaria dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto, a presidente della Regione Puglia.



Una scelta molto travagliata che sembrava non mettere d'accordo i partiti, in particolare la Lega che si era spaccata a livello locale nelle ultime settimane, che intendeva proporre un proprio candidato. Tramontata dunque l'ipotesi dell'imprenditore Nuccio Altieri, sarà Fitto a guidare il centrodestra in Puglia alle prossime amministrative previste per domenica 20 settembre. Il politico salentino era stato già alla guida della Regione dal 1999 al 2005, seguirono successivamente incarichi di governo sino a giungere al parlamento europeo, attualmente copresidente del gruppo dei Conservatori.

In campo come candidati a governatore ci saranno Michele Emiliano, sostenuto da PD e altre formazioni di centrosinistra, Ivan Scalfarotto, per Italia Viva, Antonella Laricchia, per il Movimento cinque stelle.