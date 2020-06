Comunali, Lopetuso: ​«Siamo certi che la Lega sceglierà un nome per tenere unito il cdx»

Dopo l'accordo raggiunto a livello nazionale sulle candidature per le regionali e le amministrative del centrodestra, cominciano a definirsi, anche ad Andria, i contorni della coalizione che, secondo il patto stretto tra Meloni, Berlusconi e Salvini dovrebbe correre compatta lasciando alla Lega la scelta del candidato Sindaco unitario. A prendere posizione è il movimento "Catuma 2015" che ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto: «apprendiamo con soddisfazione della ritrovata unità del centro-destra regionale e della scelta di candidare a presidente Raffaele Fitto che, certamente, gode di quel carisma e quella autorevolezza per interrompere i 15 di sinistra al governo in Puglia.

Altresì, anche ad Andria ora, con l'accordo siglato dai leader nazionali Salvini, Meloni e Berlusconi, è il momento di riprendere quel percorso interrotto ad aprile 2019. Occorre farlo su nuove basi di rispetto, concordia e progettualità.

Siamo certi che la Lega, a cui tocca l'onore e l'onere della scelta del nome del candidato sindaco, farà le corrette valutazioni per addivenire ad un nome che sia in grado di dare al centro-destra unito possibilità di vittoria attraverso capacità, competenza, esperienza e rinnovamento.

Le varie anime civiche della coalizione sono pronte a dare il loro apporto anche questa volta».