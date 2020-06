Amministrative, al via la prima "assemblea pubblica per la ricostruzione" di Andria Bene in Comune

«La scorsa settimana abbiamo annunciato l’intenzione di candidare una nostra lista civica alle prossime amministrative di Andria. In molti ci avete scritto chiedendo maggiori informazioni.

Così abbiamo pensato che fosse il caso di incontrarci e parlarne di persona, come eravamo abituati a fare fino a prima del lockdown, pur rispettando tutte le cautele del caso.

Ecco che per oggi, alle 19:30, abbiamo convocato la prima assemblea pubblica per la ricostruzione. Cerchiamo persone che vogliano impegnarsi in prima persona in questa avventura che stiamo per intraprendere.

Un’avventura che avrà un triplice scopo: ricostruire ciò che è stato distrutto; ripopolare ciò che è stato abbandonato; riappropriarci di ciò che ci è stato sottratto.

Ci vediamo presso la sede di "Materia Prima", in corso Cavour 150B. Mettiamoci a lavoro insieme».