Centrodestra, Nespoli: «No ad imposizione del nome del candidato Sindaco»

Nella composizione del quadro delle candidature per le prossime amministrative per il centrodestra è intervenuto l'avv. Antonio Nespoli (nominato responsabile del Dipartimento Enti Locali FI) chiedendo un'ampia condivisione nella scelta del nome di chi dovrà guidare la coalizione per la riconferma a Palazzo di Città:

«La difficile situazione economica e sanitaria del nostro Paese, unitamente alla fragile situazione finanziaria della nostra Città, impongono candidature all’altezza delle scelte che la nostra comunità dovrà effettuare e delle opportunità che saprà cogliere.

Auspico per il bene prioritario della nostra Città e della comunità del Centrodestra andriese che l’individuazione del candidato Sindaco avvenga senza imposizione di nome alcuno ma in un’ottica di leale collaborazione e condivisione delle forze politiche e civiche che la compongono considerata anche la concomitante competizione elettorale regionale.

È il momento di mettere da parte personalismi, rancori e sterili rivendicazioni per offrire contenuti programmatici decisivi per la ripartenza della nostra città e non slogan fini solo a se stessi, altrimenti a pagarne il conto sarà ancora la nostra Città, la comunità politica che si identifica ancora nel centrodestra e forse anche chi si renderà protagonista di inopportune forzature».