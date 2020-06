Candidature dei "giorginiani", D'Ambrosio a Salvini: «È questa la classe dirigente che proponi?»

É atteso per stasera alle 19,15 circa l'arrivo ad Andria del leader della Lega, Matteo Salvini, che annuncerà il nome del candidato alla poltrona di Sindaco nella prossima competizione elettorale. Dopo i rumors che si sono avvicendati in questi ultimi mesi, che hanno in comune la scelta di un candidato di area "giorginiana", l'onorevole Giuseppe D'Ambrosio (M5S) ha indirizzato questi "strali" al senatore lombardo.

«Il mio - scrive D'Ambrosio - è un appello a Salvini, al politico che in questa foto tiene stretta una bambina, quindi dovrebbe essere sensibile ai bambini, ai disabili e non dimentichiamo chi lavora come i commercianti.



Caro Salvini, oggi verrai ad Andria a presentare la nuova classe dirigente, la nuova guida che tu proponi per la città.

Ti chiedo: ma sai chi sono queste persone?



Sai a chi stai dando le chiavi di casa tua?



Te lo dico io: a Giorgino & company cioè a coloro che hanno causato al Comune di Andria un dissesto finanziario senza precedenti, a chi ha mandato sul lastrico, non pagandole, le cooperative che si occupavano dell'assistenza ai bambini diversamente abili nelle scuole.

Sono stati capaci di creare un danno economico così grande che anche il commissario prefettizio ha dovuto tagliare sui servizi essenziali per i più deboli.



Stai dando spazio a chi ha lasciato Andria allo sbando, danneggiando pesantemente anche i commercianti, perché una città allo sbando è poco sicura e quindi poco attrattiva.



È questa la classe dirigente che vorresti proporre per Andria?



Sono convinto che una tale classe politica non andrebbe mai sostenuta, anzi, andrebbe combattuta e quindi, senza giri di domande, ti chiedo:



Salvini, da che parte stai?».