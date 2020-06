Amministrative, i bivi della politica locale

Sono sempre più roventi le ore che precedono la presentazione del candidato Sindaco del cdx da parte di Salvini che, come da accordo nazionale, dovrebbe indicare il candidato primo cittadino della coalizione.

Accantonate le ipotesi dei nomi che circolavano da mesi, ovvero, Magda Merafina, Pierpaolo Matera e Benedetto Miscioscia, sembra essere sbocciato l’amore per l’avv. Scamarcio che, in realtà, per il centrodestra cittadino sarebbe un ritorno di fiamma dato che lo stesso era tra i papabili candidati nel 2010, poi messo da parte per far strada a Giorgino. Scamarcio sarebbe sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e liste civiche. Il sostegno di Forza Italia è all’attenzione di Dattis e Damiani in quanto il consigliere regionale Marmo avrebbe chiesto ai vertici regionali di partito se fosse possibile avere dalla sua il simbolo del partito forzista o se lo stesso sia destinato alla coalizione che sosterrà il candidato di Salvini. Marmo sembrerebbe inamovibile e deciso a perseguire la strada della propria candidatura, anche a costo di perdere il sostegno di Forza Italia e optare per la via del civismo. A tale situazione, si aggiungono le liste “Cambiamo” e “Amiche per Andria” che con altre 3 liste civiche stanno decidendo se correre da sole con candidato Sindaco o Francesco Losito o l’ex assessora Francesca Magliano o sostenere il cdx.

Se nel cdx le acque sono ancora agitate, nel csx all’orizzonte c’è tavola piatta, dato che la candidata Giovanna Bruno starebbe aspettando le mosse dell’altra metà del cielo per poi presentare la propria candidatura e provare con la coalizione a formare liste che la sostengano.

Poi restano il Movimento 5 Stelle, con candidato Michele Coratella, che lavora al completamento della lista del proprio movimento e, forse, di un’altra lista civica e Laura Di Pilato anch’essa impegnata con la campagna elettorale e il completamento delle liste che la sosterranno.

Questa è la situazione attuale che, dato che la "politica è l'arte dell'impossibile" potrebbe mutare nelle prossime ore e noi continueremo a tenervi aggiornati.