Salvini ad Andria per presentare l’avv. Scamarcio come candidato Sindaco Copyright: AndriaLive

Matteo Salvini giunge ad Andria per presentare il candidato sindaco della Lega, l'avv. Antonio Scamarcio. Tra fischi e proteste di numerosi contestatori la presentazione è stata sospesa sul palchetto allestito in viale Crispi. Evidentemente non rispettate le misure anti contagio, ma gli animi infervorati degli andriesi hanno superato la cautela.

Salvini ricorda la strage del 12 luglio; parla di immigrati e di soliti suoi cavalli di battaglia per strappare consensi. Attacca la Azzollina e saluta anche “i quattro figli di papà dei centri sociali” così come lui stesso ha definito i contestatori.

Il leader della Lega si compiace per aver riunito ad Andria il centrodestra, ma sottovaluta il fatto che ad unire non sono i simboli ma le persone, e quelle, purtroppo stanno navigando in tutt'altra direzione. L’anima del centrodestra che fa capo a Nino Marmo non intende piegarsi ai suoi "diktat" e correrebbe separatamente.