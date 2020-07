Marmo presenta la sua candidatura a Sindaco: «Una nuova fase senza partiti ma coi cittadini»

Ha presentato questa mattina la candidatura a Sindaco di Andria Nino Marmo, volto storico della politica andriese, con una «comunità militante che ritiene di dover fare il proprio dovere nei confronti della città. Io vengo dai partiti, la mia storia è con i partiti: ma quando i partiti raggiungono accordi "geopolitici", con leader che si vogliono appropriare dei territori, a quel punto io credo che i territori e le comunità vadano rispettati e debbano prendere posizione. In nome e per conto della comunità che credo di dover difendere, voglio mostrarvi il mio invito al voto». Diverse le questioni sul tavolo: si rimarca il distacco dall'amministrazione Giorgino bis, con cui si è consumato la definitiva rottura in occasione dell'approvazione del bilancio circa 1 anno e mezzo fa dopo «aver studiato le carte e aver capito che cosa stava succedendo nella nostra città». Rimane il legame con Forza Italia, di cui Marmo è capogruppo nel consiglio regionale.

Abbiamo seguito in diretta la presentazione.