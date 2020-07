Giovanna Bruno presenta la sua candidatura: «Dopo 10 anni Andria deve cambiare»

45 anni, avvocata, presidente provinciale del Partito Democratico, candidata sindaca nel 2010 per il centrosinistra e, ancor prima, dal 2007 al 2009, assessora ai Lavori Pubblici della giunta guidata da Vincenzo Zaccaro.

Comincia da oggi la corsa verso il più alto scranno di Palazzo di Città di Giovanna Bruno che ha presentato la propria candidatura nell'ex arena Roma di corso Cavour alla presenza del Ministro Francesco Boccia, del consigliere regionale Sabino Zinni e degli esponenti delle liste cha la sosterranno.

«Non ci sono dubbi nell'affermare che la proposta del centrosinistra sia completamente opposta a quella del centrodestra che ha portato il comune di Andria ad una situazione di pre-dissesto. Il compito sarà arduo poiché ci sarà da risanare il comune sul lastrico e per giunta in periodo post covid che ha visto la nostra città, ma più in generale il paese, dover fare i conti con una situazione sociale ed economica particolarmente difficile. Sarà importante il ricorso a finanziamenti e misure esterne a quelle del bilancio comunale per rilanciare dal punto di vista economico e culturale la nostra città. Serve però la collaborazione di tutti perché solo uniti si va avanti.

Il covid ha segnato gli ultimi mesi della candidata che ha perso sua madre ed altri cinque componenti della sua famiglia si sono ammalati e assieme a lei hanno dovuto combattere il "mostro invisibile": «Ferite indelebili che possono arricchire anche il proprio bagaglio personale». Un'esperienza violenta di cui però preferisce non parlare.