Amministrative 2020, Nespoli: «Ho auspicato la individuazione di un candidato Sindaco comune al cdx»

«Ringrazio i referenti regionali e provinciali del partito per la fiducia accordatami; sono da subito al lavoro per la formazione di una lista per le imminenti elezioni amministrative nella coalizione di centrodestra in un’ottica di rinnovato entusiasmo e con l’obiettivo di un coinvolgimento di professionalità che possano fornire un contributo significativo in termini di idee e progettualità per la crescita della nostra comunità». Così Antonio Nespoli, Responsabile Enti Locali Forza Italia BAT e nuovo delegato cittadino per il comune di Andria.



«Ho auspicato la individuazione di un candidato Sindaco comune a tutto il centrodestra e che fossero messi da parte personalismi e risentimenti perché la fragile situazione finanziaria dell’Ente comporterà scelte difficili che renderanno indispensabile monitorare costantemente l’efficacia di tutte le misure previste nel Piano di Riequilibrio Finanziario e, soprattutto, intercettare risorse economiche ulteriori attraverso preziose opportunità che si potranno cogliere a livello regionale e nazionale.

Mi auguro che la campagna elettorale offra opportunità di serio confronto su queste tematiche e che non si riveli, invece, una mera occasione di scontro con rigide prese di posizione che risulterebbero inutili e dannose per la nostra città».