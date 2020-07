Amministrative, Laura Di Pilato presenta il programma elettorale di coalizione

Giovedì prossimo, 9 luglio, alle ore 19:00, all’interno del giardino in via Regina Margherita 102, presenterò il programma elettorale con cui ci candidiamo ad amministrare Andria. Un programma costruito in questi mesi di campagna elettorale e che è il frutto del lavoro di professionisti, associazioni di volontariato, enti del terzo settore e di singoli cittadini che hanno voluto contribuire con le proprie competenze e idee alla stesura non di un libro dei sogni ma di punti programmatici che delineano la città che vogliamo per il presente e per le future generazioni.

Mentre gli altri candidati con le relative coalizioni sono ancora impegnati a dividersi, ancor prima di sottoporsi alla volontà popolare, assessorati, nomine, candidature alle regionali, ecc… noi, con la trasparenza che sta caratterizzando la nostra campagna elettorale, diciamo cosa vogliamo che questa città diventi.

Un evento aperto alla città e a quanti vorranno parteciparvi per dare il proprio contributo di idee perché solo insieme possiamo trovare il coraggio di cambiare. Vi aspetto.