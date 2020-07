Amministrative 2020, Michele Coratella presenta la sua candidatura a Sindaco

L’avvocato Michele Coratella si presenta alla città come candidato sindaco di Andria per il Movimento 5 Stelle. L’appuntamento è per domani, venerdì 10 luglio alle ore 11 in via Regina Margherita 137 ad Andria.



“Negli ultimi quindici anni Andria ha vissuto il periodo più buio della sua storia. La città può rialzarsi, ma solo con un’amministrazione all’altezza di ciò che la città si merita. Ci metteremo la nostra energia, le nostre proposte e le nostre competenze” ha commentato l’avvocato Coratella.

A presentare la proposta politica del Movimento 5 Stelle saranno presenti tutti i riferimenti istituzionali del territorio. Sarà presente la consigliera regionale Grazia Di Bari, il deputato Giuseppe D’Ambrosio e l’eurodeputato Mario Furore.

“La squadra è pronta, ci metteremo a disposizione degli andriesi. Vogliamo questa possibilità e siamo i soli a volerla davvero. Questo è il momento, trasformeremo la città” ha concluso l’avvocato Coratella.