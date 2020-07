Ha presentato la sua candidatura a Sindaca di Andria, col sostegno di diverse liste civiche, l’avv. Pasqua Laura Di Pilato nello spazio verde in pieno centro cittadino “Il giardino di Laura”.

Una presentazione dinamica, alla presenza di molti giovani e rappresentanti delle categorie professionali, che daranno il loro apporto all’avvocata andriese in corsa per lo scranno più alto di Palazzo San Francesco.

«La voglia di mettersi in gioco – ha dichiarato Laura Di Pilato – in questa competizione elettorale vien fuori dalla richiesta di molte persone che hanno deciso di metterci la faccia e quindi le competenze per il bene della propria città. La mia non è una candidatura mirata ad ambizioni personali, ma una candidatura che condivido con un gruppo di persone ed è questo uno dei nostri punti di forza nella attuale campagna elettorale, a differenza di altri che hanno concordato candidature a tavolino per il riposizionamento politico dei diversi "attori" seduti a quel tavolo.

Anche quando ero in maggioranza, da persona libera quale ritengo di essere, sono sempre stata all'opposizione di una politica poco limpida e con una pessima gestione della cosa pubblica. Il mio slogan "il coraggio di cambiare" significa proprio avere il coraggio di cambiare prima di tutto l'idea di politica e poi della gestione amministrativa pur mettendo in discussione la propria appartenenza politica se si ha davvero a cuore il bene della città e non quello della propria carriera.

In questi 9 anni di sciagurata amministrazione – ha proseguito l’avvocato Di Pilato -, ciò che è mancato principalmente alla nostra città è stato il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte, importanti e non, che sono state fatte. Per questo abbiamo deciso di ripartire proprio dalla partecipazione come metodo di elaborazione del nostro programma e delle scelte future che riguarderanno la nostra coalizione e la nostra comunità.

Con una serie di incontri in giro per i vari quartieri e nel nostro comitato elettorale abbiamo raccolto le istanze dei cittadini e delle cittadine e da qui siamo partiti con l’elaborazione delle soluzioni (immediate, a breve e lungo termine) possibili ai problemi quotidiani di chi vive la città.

Tra le priorità inserite nel programma, sicuramente: sbloccare le b3 di recupero; riqualificare le periferie; completare e ricongiungere l’anello della tangenziale; incentivare la mobilità alternativa e le aree verdi; più attenzione per il turismo in città e a Castel del Monte, ma anche più politiche di contrasto alle dipendenze patologiche, più politiche per i disabili e i soggetti vulnerabili, più politiche per la lotta alla violenza contro le donne e se penso alla sicurezza immagino Andria a breve finalmente dotata di Questura e di presidi di quartiere della Polizia Locale. C’è tanto da fare e con coraggio possiamo cambiare e quindi migliorare l’idea di città».