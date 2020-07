«Negli ultimi quindici anni Andria ha vissuto il periodo più buio della sua storia. La città può rialzarsi, ma solo con un’amministrazione all’altezza di ciò che la città si merita. Ci metteremo la nostra energia, le nostre proposte e le nostre competenze» ha esordito così l’avvocato Coratella nell’incontro con la stampa di presentazione della candidatura a Sindaco di Andria.

A illustrare la proposta politica del Movimento 5 Stelle per le prossime amministrative a sostegno della candidatura di Michele Coratella, questa mattina nel comitato in via Regina Margherita, erano presenti la consigliera regionale Grazia Di Bari e il deputato Giuseppe D’Ambrosio.

«La squadra è pronta, ci metteremo a disposizione degli andriesi. Vogliamo questa possibilità e siamo i soli a volerla davvero. Questo è il momento, trasformeremo la città. Se dovessimo arrivare al ballottaggio, non faremo accordi con nessuno. Per noi vale sempre la stessa regola: niente compromessi» ha concluso l’avvocato Coratella.