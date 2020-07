Referendum costituzionale: cosa voteranno i 5 candidati alla carica di Sindaco?

A settembre oltre agli appuntamenti elettorali amministrativi per il rinnovo delle amministrazioni locali e regionali è previsto anche il voto sul referendum costituzionale.

Nelle città come Andria, interessate anche dalle amministrative, agli elettori saranno consegnate tre schede. Mentre sulle due riguardanti le regionali e le comunali è partita la campagna elettorale, di quella sul referendum non se ne parla affatto.

Eppure, i cittadini saranno chiamati a esprimersi su una modifica importante della Costituzione italiana, ovvero la riduzione del numero dei parlamentari. “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.240 del 12 ottobre 2019?” è il quesito a cui ognuno di noi dovrà dare una risposta. Se l’elettore è favorevole alla riduzione dovrà votare si e in caso di affermazione di tale risultato la Camera dei Deputati passerà da 630 a 400 seggi e il Senato da 315 a 200 seggi. In caso di vittoria del “no” la carta costituzionale resterà invariata.

Nonostante l’importanza del quarto referendum confermativo della storia della Repubblica in queste settimane di campagna elettorale nessun candidato alla regione o a Palazzo di Città ne ha parlato, come se a nessuno interessi questo appuntamento o lo si ritiene “lontano” dal proprio livello di competizione.

Il silenzio sull’argomento, di certo, non è un bel segnale dato che il primo cittadino di una comunità dovrebbe far conoscere ai propri elettori anche l’idea più alta di Politica perché non si può pensare a una Città senza avere un’idea di Stato e di organizzazione dello stesso. Si spera che, in queste settimane che ci separano dal voto si apra anche il dibattito sul referendum costituzionale affinché l’elettore possa farsi una propria idea anche grazie al sano confronto tra coloro che ambiscono ad amministrare Andria.