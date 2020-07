Gianni Cuperlo ospite ad Andria per l'inaugurazione del "Centro Studi Alfredo Reichlin"

Si terrà venerdì 17, presso lo spazio eventi Materia Prima in c.so Cavour 150 ad Andria, "La storia non è finita" incontro con cui si celebra la nascita del "Centro Studi Alfredo Reichlin".

Un centro studi, con sede a Barletta, voluto, nell'intenzione dei suoi fondatori, da un lato per promuovere, tutelare e ricordare la figura del celebre partigiano, politico e giornalista nato nella città della Disfida; dall'altro per riprendere le fila, nel mondo Democratico, della formazione politica. Un ambito che è stato il fiore all'occhiello dei partiti politici, soprattutto di sinistra, nel secolo scorso, e che oggi sembra trovare difficoltà nell'incanalarsi in un nuovo corso.

L'evento vedrà come ospite speciale Gianni Cuperlo, dirigente nazionale del Partito Democratico e presidente della fondazione "LA Costituente". Oltre a lui interverranno lo storico ed editore Renato Russo, e Cinzia Dicorato, presidente del Centro Studi. In apertura il saluto di Sabino Zinni, consigliere regionale e Giovanna Bruno, presidente provinciale del PD. L'incontro sarà arricchito da letture teatralizzate e proiezioni. Orario d'inizio 19:30. Ingresso libero.