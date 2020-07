Verso il 21 settembre

Andremo a votare il giorno di san Riccardo. È l’occasione per il nostro Patrono di mettersi di impegno nell’illuminare le menti dei cittadini andriesi, magari facendosi aiutare dalla Madonna dei Miracoli, sempre amorevole nel suscitare emozioni nel cuore degli uomini.

L’invocazione dell’aiuto celeste sembra più che mai opportuno di fronte alla babele di linguaggi che potrebbe indurre la gente nella tentazione: “restiamo a casa, tanto sono tutti uguali”. Eppure uguali non sono perché ciascuno cerca di caratterizzarsi a suo modo. Il problema è che il linguaggio si fa spesso banale di fronte alla complessità dei problemi che ci sono di fronte, primo fra tutti la riorganizzazione degli uffici che sono poi il motore vero della pubblica amministrazione. Qualche giorno fa mi tocca andare in un ufficio pubblico. Al cancello vedo una persona uscire e io cerco di entrare approfittando del cancello aperto. Il signore mi dice che il protocollo vuole che io suoni e aspetti che mi aprano. Ubbidiente torno indietro e seguo il protocollo. Quando mi aprono io entro e mi accingo a chiudere il cancello quando sopravviene un altro signore che prova ad accodarsi. Io, chiudendo il cancello ripeto a lui quello che è stato detto a me. Mentre chiudo il signore mi dice che egli lavorava in quell’ufficio. Io chiedo scusa ma non ero tenuto a conoscerlo. Mentre mi allontanavo costui, col dito sul citofono dice: “la gente è scema”. Al che io mi giro guardandolo storto e lui fa: “ho detto la gente, non c’entra lei”. Che come scusante era all’altezza della sua ignoranza. Gli risposi che la gente in quel momento ero io. Non vi racconto come andò a finire anche perché non so cosa fece al riguardo il suo superiore al quale io raccontai l’accaduto. Ero lì, peraltro, per lamentarmi di un comportamento incivile di un altro dipendente. Ovviamente lungi da me l’idea di dire che i dipendenti siano tutti maleducati, ma io credo che la efficienza dei servizi e il comportamento dei dipendenti siano la prima forma di rispetto verso i cittadini che formano il popolo non la gente. La vacanza del potere politico comporta anche queste conseguenze. Quando toccò a me salire le scale di palazzo san Francesco arrivai a chiudere l’ingresso principale per evitare il bivacco nei corridoi e costringere gli impiegati itineranti a restare inchiodati alla loro sedia a servire il pubblico. Far salire i cittadini e dare le proprie generalità o far prendere nota di tutti gli impiegati che uscivano non era una limitazione della libertà ma dare decoro agli uffici pubblici. Ecco i candidati sindaci sappiano che molto del loro successo dipenderà dalla capacità che essi dimostreranno nella cura dell’apparato burocratico.

Tutti uguali non sono nemmeno i cinque candidati sindaci (se non arriva il sesto), ognuno dei quali ha una personalità ben caratterizzata. Li accomuna invece lo slogan elettorale: immagino la fatica che hanno sprecato sul vocabolario per trovare variazioni alla parola “cambiamento” una parola che di per sé non dice nulla e che in politica è la più abusata. Ognuno che si presenta al popolo vuole cambiare e guai se non lo dichiarasse, anche nella sottospecie della “trasformazione”. Se in bene o in male poi nessuno osa dirlo. Le situazioni oggettive portano poi il politico ad adattarsi agli avvenimenti e soprattutto ai compagni di strada. La selezione della classe dirigente è problema serio per essere affidata a una serie di liste che sfumano ogni caratterizzazione e quindi non più controllabili dall’elettorato. E nemmeno dal sindaco che si troverà costretto a spendere le sue energie a rendere compatibili le diverse ambizioni, arrivando sfiancato di fronte ai problemi della comunità, specie ora che i partiti o movimenti non sono più strutturati democraticamente. Il recente passato ci ha dimostrato chiaramente che molti candidati possono far vincere ma ti impediscono poi di governare. Ecco allora il compito primario dei candidati sindaci è quello di selezionare prima i possibili collaboratori, indicando persone competenti, capaci e rappresentative. Solo allora il voto sarà una adesione a un progetto e a delle persone atte a interpretarlo e non il frutto dell’arrembaggio disordinato alla conquista di un potere che poi non ci sarà. E’ questo il loro primo biglietto da visita. Se mi elenchi 2/300 candidati è difficile capire che fine farà il mio voto. Il collassamento al suo interno dell’ultima maggioranza dovrebbe servire da monito.

Le prime timide enunciazioni programmatiche fanno poco riferimento ai problemi reali quotidiani: sembrano piuttosto titoli di capitoli ancora da scrivere. Faccio l’esempio dell’urbanistica: rubo una definizione di mons. Lanave quando parlava di una città deforme. E lo capiscono quanti vivono le condizioni drammatiche delle periferie, i suoli interclusi abbandonati al proprio destino, i disagi del trasporto, la carenza dei servizi, la bruttura di costruzioni non aderenti all’impatto ambientale, il piano regolatore abbandonato al suo destino. Ecco, su questi temi concreti occorre l’impegno programmatico e anche, l’indicazione di chi sarà chiamato a gestire l’intero comparto. Gestire significa governare, non lasciar che le cose vadano avanti da sole.

C’era una volta la politica: alle elezioni ogni forza era strutturata a livello popolare e per le elezioni si dava un programma, per attuarlo si compilava una sola lista con i suoi uomini più credibili, dopo le elezioni creavano le alleanze tra i programmi compatibili tra loro e poi sceglievano l’uomo in grado di attuare la sintesi programmatica. Forse perché nutrito di questa prassi a Natale nella lettera a Gesù Bambino raccomandai a tutti i partiti (pochi) e possibili movimenti (tanti) di badare molto ai programmi per consentire ai cittadini una scelta responsabile e motivarli a recarsi alle urne. Per la prima volta i destini della città sono stati affidati all’equilibrio complesso della politica nazionale o regionale: ma Andria non può essere una semplice pedina di una scacchiera più ampia. Diano ora i candidati sindaci la loro idea dello sviluppo di Andria. Altrimenti emergerebbe la loro debolezza che affida il successo al numero dei candidati di supporto e non al progetto che si vuole realizzare. La legge affida loro una responsabilità gravosa, è giusto che siano essi a indicare il loro sogno. Se mi fate passare un ricordo: io presi i programmi dei tre partiti che dovevano sostenere la mia amministrazione, mi isolai con una carta topografica e tradussi i programmi dei partiti in progetti concreti. Per questo molto fu realizzato in quegli anni.

I rischi che la campagna elettorale si trasformi in rissa ci sono. Se il dibattito assumerà il confronto tra i temi concreti forse quel rischio sarà allontanato e Andria potrà ripartire perché gli andriesi meritano di più.

L’augurio più sincero a tutti e cinque i candidati: vincerà chi ha più stoffa da tessere.