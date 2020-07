“Paolo Vive”, i ragazzi di Gioventù Nazionale ricordano Paolo Borsellino

Il movimento giovanile Gioventù Nazionale Andria ha voluto ricordare, con uno striscione affisso all’esterno della Scuola Primaria Borsellino, la Strage di Via d’Amelio. L’iniziativa 28 anni dopo l’attentato di stampo terroristico-mafioso nel quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta (Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina).

«Ogni 19 luglio si rinnova la nostra responsabilità di trasmettere, di generazione in generazione, il ricordo di un grande uomo, di un eroe moderno. In un tempo, come quello attuale, segnato da inaccettabili ombre sulle istituzioni giudiziarie, Paolo Borsellino è eterno testimone di valori non negoziabili, mai soggetti a compromessi al ribasso. Nel solco tracciato da Paolo, da Giovanni Falcone e da tutti gli altri eroi della lotta alla criminalità, con il coraggio delle loro idee dobbiamo continuare a camminare, solo così saremo sempre certi di non smarrire la lotta verso libertà e verità, -commentano i ragazzi del movimento cittadino-.

La comunità umana e politica della destra porta cucita sulla pelle la data del 19 luglio. Paolo è stato per lungo tempo, come noi, un giovane militante, con l’allora Fronte della Gioventù. Tutti noi, ogni giorno, siamo chiamati a fare la nostra parte nella lotta contro la criminalità (istituzioni, politica, associazioni, singoli cittadini). Come lui ci ricordava, la lotta alla mafia non necessita solo di “… una distaccata opera di repressione, ma di un movimento culturale e morale che coinvolga tutti e specialmente le giovani generazioni, più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”.

Le iniziative che ci auspichiamo possano seguire a questa sono diverse. L’idea è quella di occupare i beni sequestrati alle mafie con la dirompete immagine di Paolo Borsellino per restituirli idealmente alle nostre comunità, o dedicare a Paolo, in suo ricordo, una via o una piazza.

In questa ricorrenza particolare, dichiara Gianluca Tucci responsabile cittadino, vogliamo ribadire il nostro “No alla mafia”, sensibilizzando le istituzioni a intraprendere con costanza politiche di sensibilizzazione nei confronti del tema della legalità, con altresì il contributo prezioso delle agenzie educative. C’è una frase del magistrato -concludono- simbolo ed emblema della nostra nazione, della quale tutti i giovani dovrebbero farne tesoro: “Se la gioventù negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.” A Paolo».