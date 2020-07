Domani intervista a Raffaele Fitto sui portali del LiveNetwork

Al via le istanze per il fondo straordinario per i canoni e i servizi per l'edilizia residenziale

​A partire dalle ore 12.00 di oggi e fino alle ore 12.00 di 04/09/2020 è possibile presentare le richieste per via telematica, direttamente o per il tramite delle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini