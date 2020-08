Motivati, preparati e soprattutto decisi nel contribuire ad informare adeguatamente in vista delle elezioni di settembre che decideranno chi, tra i 5 candidati a Primo Cittadino di Andria, avrà l’onere e l’onore di amministrare la città.

Sono i ragazzi della scuola di giornalismo “Tutt’Altro” che, in collaborazione con la nostra redazione, hanno girato per le vie del mercato del lunedì per chiedere ai cittadini come vorrebbero che debba comportarsi il nuovo sindaco nei confronti dei cittadini e a loro volta cosa i cittadini posso fare per aiutare il Sindaco ad amministrare al meglio Andria.

Tutti d’accordo nel chiedere un Sindaco garbato, educato, che faccia il bene dei cittadini a loro volta chiamati a rispettare i loro doveri, come ad esempio quello di proteggere l’ambiente in cui viviamo.

Alla nuova amministrazione la gente chiede di migliorare le strade, l’illuminazione pubblica. Chiede la riduzione del debito, ma senza gravare su altre tasse. Migliorare la sicurezza, combattendo la cattiva educazione e la delinquenza. Troppe le bici elettriche che scorrazzano per le vie cittadine mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica: si faccia qualcosa.

Più ambizioso ma sempre super richiesto dai cittadini: il lavoro, soprattutto per i giovani; più attenzione verso i diversamente abili, ma anche più attenzione nei confronti del mercato che, evidentemente, ha bisogno di un restyling strutturale e di collocazione.

Un confronto interessante e stimolante. Le interviste sono state condotte dai ragazzi che con la loro innocenza e schiettezza hanno messo a proprio agio i cittadini interrogati. Ma è solo l’inizio.

Prossimo step saranno i candidati sindaci. Restate connessi. Tutt'altro che piccoli!