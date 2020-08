Tutt'altro che piccoli! Intervista al candidato sindaco Giovanna Bruno

I ragazzi del laboratorio di giornalismo della scuola di creatività Tutt'altro , in collaborazione con AndriaLive , hanno intervistato i cinque candidati alla carica di Sindaco per chiedere la loro visione del governo della città nel caso arrivassero a sedersi sullo scranno del primo cittadino a Palazzo San Francesco.

Abbiamo scelto di affidare le nostre prime interviste politiche in vista dell'appuntamento del prossimo 20 e 21 settembre proprio ai ragazzi, che hanno rivolto ai candidati domande semplici, a tratti ingenue, ma che rispecchiano pienamente le istanze dei cittadini, in particolare di quelli per cui stiamo consegnando il futuro. Vi invitiamo a sorvolare su qualche sbavatura e tenere in considerazione soprattutto i contenuti di ciò che viene detto nelle interviste registrate in streaming con le inevitabili difficoltà tecniche e logistiche: ancor di più da apprezzare la genuinità di intervistatori e intervistati, che ringraziamo anticipatamente.

Buona visione e soprattutto buon voto.

Le video interviste saranno selezionate in ordine alfabetico . Segue, nel pomeriggio odierno, l'Intervista al candidato Sindaco Michele Coratella.