Martedì 15 settembre il forum cittadino ambiente e salute “ricorda rispetta” incontra i 5 candidati

Tutti i cinque candidati alla carica di sindaco della città di Andria hanno confermato la partecipazione all’incontro pubblico promosso dal Forum cittadino Ambiente e Salute “Ricorda Rispetta”.

I cinque candidati Giovanna Bruno, Laura Di Pilato, Michele Coratella, Nicola Marmo e Antonio Scamarcio dialogheranno e si confronteranno con i Rappresentanti delle Associazioni aderenti al Forum cittadino Ambiente e Salute “Ricorda Rispetta”. Il Forum cittadino, sempre aperto alle adesioni, è composto da Associazioni attive nei loro settori di riferimento, che ad oggi sono: 3Place, Ail, Associazione Maratoneti Andriesi, Società Sportiva Manzoni Sport, Slow Food, Andria Runs, Andriaground, Arges, Associazione Giorgia Lomuscio, Atletica Andria, Avis Andria, Avis Bat, Associazione Amici per la Vita, Calcit, C.L.A.A. – Comitato Liberi Agricoltori Andriesi, Circolo della Sanità, Comitato Genitori Bambini Leucemici, Comitato Quartiere Europa, Confcommercio, Federcommercio, Federiciana Verde, Football Academy Andria 2018, Forum Città Giovani, Fucina Domestica, In Compagnia del Sorriso, Io ci sono!, Juventus Official Club, Legambiente, Libera, Age – Associazione Genitori Andria, Movi, Movimento Consumatori, Nuova Andria, Onda d'Urto – Uniti contro il cancro, Onda d'Urto giovani, Ret'Attiva, Riscoprirsi – Centro Antiviolenza, Tutt'Altro, C.G.A. – Comitato Genitori Andriesi, Unibat, Victor Andria, Oratorio Salesiano, Curva Nord.

Un incontro molto atteso in città, aperto al pubblico ed organizzato in condizioni di sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid-19.

Al centro del Forum cittadino argomenti di cui il Sodalizio si sta occupando da tempo e che sono stati trattati ed approfonditi tematicamente nei quattro Gruppi di Lavoro, ciascuno dei qualisi è occupato di un Tema specifico: il primo gruppo "Istituzioni e ambienti", il secondo "comunicazione", il terzo "educazione e formazione" e il quarto "medici, salute e prevenzione". Con i cinque candidati si discuterà di argomenti di strettissima attualità che stanno minando la qualità della vita in città e la salute pubblica ma anche di prospettiva e di programmazione. Partendo dalla consapevolezza e presa di coscienza che nella città di Andria esiste una Questione Ambientale e un problema legato alla Salute Pubblica, si intende addivenire alla sottoscrizione di impegni concreti e verificabili che diventino priorità assoluta per la prossima Amministrazione comunale.

L’incontro si terrà il giorno martedì 15 settembre 2020, dalle ore 20,00, presso “Il Giardino del Mediterraneo” curato da Legambiente Andria, sito nell’area immediatamente adiacente il Circolo Tennis di Andria.

Nei prossimi giorni il Forum si riunirà per definire i dettagli dell’incontro e stilare il Documento da sottoporre all’attenzione dei cinque candidati sindaco.