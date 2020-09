l'intervista al candidato Sindaco Antonio Scamarcio

Una campagna elettorale un po’ sottotono per via dell’emergenza sanitaria ancora in atto o forse per le esigue casse comunali che non permettono di promettere grandi opere per il futuro. Una sfida che si gioca su programmi di governo che, più o meno, concordano tutti sulla necessità di trovare risorse altrove, attraverso finanziamenti regionali ed europei. Tutti d’accordo nel porre più attenzione alla questione ambientale, alla sicurezza e tanti altri “cavalli di battaglia” da campagna elettorale.

Per il resto, c’è la video intervista esclusiva rilasciata dai candidati alla carica di Sindaco.

Ecco l’intervista rilasciata ad Andrialive dall’avv. Antonio Scamarcio, candidato Sindaco di centrodestra.