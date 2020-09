Elelzioni, l'elenco delle sezioni per il voto degli elettori non deambulanti

Il Commissario Straordinario rende noto che gli elettori non deambulanti, se la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedie a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una delle sezioni del Comune di seguito specificate, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art.2, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale.

Qui l’elenco delle sezioni: https://www.comune.andria.bt.it/elezioni-votazione...