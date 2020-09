L'intervista al candidato sindaco Laura Di Pilato

Ultimiamo questo giro di interviste ai candidati sindaci per le amministrative del 20 e 21 settembre. L'emergenza covid-19 e la situazione di predissesto, come ampiamente sottolineato nella introduzione alle precedenti interviste, ha reso difficile realizzare una "normale" campagna elettorale. Una sfida che ruota attorno a programmi di governo i quali, in modo più o meno concorde, convergono sulla necessità di attingere risorse altrove, attraverso finanziamenti regionali ed europei. Tutti d’accordo nel porre più attenzione alla questione ambientale, alla sicurezza e tanti altri temi "caldi" da campagna elettorale.

Per il resto, c’è la video intervista esclusiva rilasciata dai candidati alla carica di Sindaco.

Ecco l’intervista rilasciata ad Andrialive da Laura Di Pilato, sostenuta da liste civiche.