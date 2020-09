Elezioni, raccolta del voto nelle sezioni elettorali ospedaliere

Per esercitare il diritto di voto avvalendosi delle sezioni elettorali ospedaliere, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 devono, tra l’altro, - scrive il Direttore Generale dell’ASL BT - far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il decimo ed il quinto giorno antecedente quellodella votazioneun certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui al comma 1 della già citata normativa.

Il rilascio dei predetti certificati, sarà effettuato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, nei comuni della provincia BAT, a cura del seguente dirigente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.): dott. Pollice cell. 329-2592159 mail: direzione.sisp@aslbat.it.