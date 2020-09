Elezioni, aggiornati compensi componenti seggio elettorale

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con Circolare F.L. n.17, in materia di spese di organizzazione tecnica ed attuazione e di competenze dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020 (3 schede), ha comunicato che, gli importi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n.1 Presidente, n.1 segretario e n.4 scrutatori) sono:

Presidenti € 224,00;

Scrutatori e Segretari € 170,00.

Presidenti € 130,00;

Scrutatori e Segretari € 104,00.

Presidenti € 90,00;

Scrutatori e Segretari € 61,00.

Per l’eventuale ballottaggio:Per i seggi speciali (come quello del “L. Bonomo”), i compensi sono, (qualunque sia il numero delle consultazioni):